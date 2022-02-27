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27.02.2022  12:24   Евгений Клочко

В Харькове проходит зачистка города от оккупационных войск России (видео)

В Харькове 27 февраля производится зачистка от российских диверсионно-разведывательных групп и части российских военных, попавших в город.

Агрессия РФ в Украине: зачистка Харькова от оккупационных войск России
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области. Правоохранители призвали харьковчан не выходить на улицы, не перемещаться на машинах и не пытаться покинуть город. В условиях военного времени такие действия могут быть расценены как диверсия,поэтому будет открыт огонь на поражение.
 
"Харьковчане, оставайтесь в укрытиях, берегите себя и своих близких. ВСУ работает, полиция работает! Мы не сдаемся!", - говорится в сообщении полиции.

Тэги:  агрессия россии, дрг, харьков
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