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27.02.2022  14:03   Евгений Клочко

В "Харьковводоканале" опровергли фейк о повреждении Диканевских очистных сооружений в Харькове

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» работает в штатном режиме.


В "Харьковводоканале" опровергли фейк о повреждении Диканевских очистных сооружений в Харькове
Об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе предприятия. По состоянию на 13:00 27 февраля все системы водоснабжения и водоотведения города Харькова работают в штатном режиме. Потребители Харькова и Харьковской области снабжаются водой бесперебойно.
 
Аварийно-диспетчерские службы предприятия принимают все сообщения о внештатных или аварийных ситуациях на внешних и внутридомовых сетях водоснабжения и водоотведения. Единственной причиной прекращения водоснабжения может быть аварийная ситуация, ее возьмут на контроль и оперативно устранят. Как сообщили на предприятии, там прикладывают максимум усилий по обеспечению стабильности и бесперебойности услуг водоснабжения и водоотведения в Харькове.
 
«Мы,  как предприятие критической инфраструктуры делаем все для обеспечения услугой жителей города и области. Аварийно-ремонтные бригады снабжены необходимыми материалами и оборудованием. Техника готова к выезду в случае возникновения аварийных ситуаций»,- отметили в КП «Харьковводоканал».
 
Согласно ежедневным результатам исследований лаборатории санитарно-эпидемиологического контроля КП «Харьковводоканал» качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
 
Харьковчане могут звонить в диспетчерскую КП «Харьковводоканал» по короткому номеру 15-33, доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов.
 
Напомним, инормацию о поопадании снаряда в комплекс очистных сооружений появилась в харьковских пабликах 27 февраля.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  харьковводоканал, вода, харьков
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