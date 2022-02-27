27.02.2022 14:48 Евгений Клочко

Мэр Харькова Игорь Терехов о ситуации в городе под обстрелами оккупантов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о жизнедеятельности города в условиях обстрелов.

По его словам , время комендантского часа пересмотрено, работу общественного транспорта остановили, дома в целом с водой и отоплением, в бомбоубежища на станциях метро привозят бесплатно еду и медикаменты, сообщает Суспільне

"Сегодня мы приостановили работу общественного транспорта. Сначала еще чуть-чуть ездили, но попали под обстрел и вынуждены были прекратить. Утром мы даже убрали город, забирали мусор из микрорайонов, потому что для нас это очень важно. Но сейчас, когда участились обстрелы и ведутся уличные бои, я приказал прекратить.

Что касается хлебных изделий, продуктов питания — очень многие сегодня спустились у станции метро, ​​чтобы избежать обстрелов и мы туда по возможности доставляем продукты питания. Хочу поблагодарить все торговые сети, которые откликнулись на мою просьбу и предложение, бесплатно доставляют продукты питания, детское питание, предметы первой необходимости, оказывают медицинскую помощь, лекарства.

Наши коммунальные службы — это герои, потому что у нас было очень много попаданий в котельные и сегодня Харьков с водой, с отоплением. Представьте, всего 30 домов без отопления там, где ведутся активные военные действия. Все остальное за ночь или первую половину дня было восстановлено.

Раньше у нас был комендантский час с 6 часов до 6 утра. Сегодня, конечно, будем пересматривать, потому что обстановка довольно сложная. Держим, уверен, удержим город Харьков", - сообщил Игорь Терехов.