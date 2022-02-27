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27.02.2022  14:48   Евгений Клочко

Мэр Харькова Игорь Терехов о ситуации в городе под обстрелами оккупантов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал в эфире телеканала "Украина 24" о жизнедеятельности города в условиях обстрелов.

Агрессия РФ в Украине: Мэр Харькова рассказал о жизнедеятельности города во время обстрелом оккупантов
 
По его словам, время комендантского часа пересмотрено, работу общественного транспорта остановили, дома в целом с водой и отоплением, в бомбоубежища на станциях метро привозят бесплатно еду и медикаменты, сообщает Суспільне.
 
"Сегодня мы приостановили работу общественного транспорта. Сначала еще чуть-чуть ездили, но попали под обстрел и вынуждены были прекратить. Утром мы даже убрали город, забирали мусор из микрорайонов, потому что для нас это очень важно. Но сейчас, когда участились обстрелы и ведутся уличные бои, я приказал прекратить.
 
Что касается хлебных изделий, продуктов питания — очень многие сегодня спустились у станции метро, ​​чтобы избежать обстрелов и мы туда по возможности доставляем продукты питания. Хочу поблагодарить все торговые сети, которые откликнулись на мою просьбу и предложение, бесплатно доставляют продукты питания, детское питание, предметы первой необходимости, оказывают медицинскую помощь, лекарства.
 
Наши коммунальные службы — это герои, потому что у нас было очень много попаданий в котельные и сегодня Харьков с водой, с отоплением. Представьте, всего 30 домов без отопления там, где ведутся активные военные действия. Все остальное за ночь или первую половину дня было восстановлено.
 
Раньше у нас был комендантский час с 6 часов до 6 утра. Сегодня, конечно, будем пересматривать, потому что обстановка довольно сложная. Держим, уверен, удержим город Харьков", - сообщил Игорь Терехов.
 
Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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