01.03.2022 14:54 Евгений Клочко

Ракетная атака на обладминистрацию в Харькове: что известно

Главврач больницы скорой неотложной помощи им. Мещанинова Елена Ковалева рассказала о пострадавших в результате взрыва возле ОГА, который прозвучал утром, 1 марта.



Суспільне Харків

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на корреспондентов Суспільне. По ее словам, сегодня в медучреждение были доставлены 5 взрослых раненых. Все они гражданские лица, которые проезжали мимо здания ХОГА в момент попадания ракеты.

"У них минно-взрывные травмы — ранение конечностей, туловища, груди и живота. Все они сейчас находятся в операционных". Им обрабатывают раны, делают операции. Состояние тяжелое, мы боремся за их жизнь", — сообщила журналистам Ковалева.

Однако ни о возрасте ни и поле пострадавших у ​​врача данных нет. По словам харьковского городского головы Игоря Терехова, в результате взрыва есть погибшие.

"Сегодняшний день начался с бомбардировки Харьковской областной государственной администрации. Погибли люди, многие раненых", — сообщил мэр Харькова.

По данным спикера ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгения Василенко, под завалами здания еще находятся люди.

"В результате артобстрела было частично разрушено здание облгосадминистрации и близлежащих зданий. Разрушены лестничные пролеты. Под завалами находится люди. По меньшей мере, спасатели достали шесть человек. Около 20 человек раненых. На месте работают 8 единиц пожарно-спасательной техники, около 80 человек - РОВД". завалы, совместно с волонтерами достают пострадавших и тела погибших. Работы продолжаются", - сказал Василенко.

По информации журналистов МГ "Объектив", работы возле волонтерской палатки "Все для победы", которая находится напротив ХОГА, продолжаются. Волонтеры продолжают собирать еду для военных.

По словам Елены Ковалевой, с начала войны в "неотложку" привезли более 200 раненых, более 30 из них — военные, остальные — гражданские лица. Умерли среди гражданского населения двое или трое, военный - один.

Дополнено 12:50. Шестерых погибших извлекли из-под завалов в Харьковской ОГА, раненых не менее семи, спасательная операция продолжается, сказал Общественному заместитель начальника ГУ ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник.

По состоянию на 13:30 в Харькове в результате обстрела облгосадминистрации по меньшей мере десять человек погибли, более 20 получили различные травмы и ранения. На данный момент продолжаются работы по расчистке завалов – ГСЧС.

По информации Харьковской областной военной администрации в здание было два попадания. Уничтожена большая часть здания, включая кабинет Олега Синегубова. К счастью в тот момент его там не было. Число погибших и раненых все еще считают, окончательной цифры нет. В момент взрывов в здании находились теробороновцы, военные и волонтеры.