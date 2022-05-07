    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Самая горячая точка в ​​Харьковской области - Изюмское направление
07.05.2022  21:32   Дмитрий Колоней

Самая горячая точка в ​​Харьковской области - Изюмское направление

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Агрессия России: Самая горячая точка в ​​Харьковской области - Изюмское направление
 
Как сообщает РЕДПОСТ,  по информации Олега Синегубова, из оккупированных Русских Тишек медикам экстренной помощи удалось вывезти в Харьков троих раненых гражданских. Им оказывают всю необходимую помощь.
 
Также руководитель области отметил, что на данный момент самой горячей точкой в ​​Харьковской области остается Изюмское направление.
 
«Там враг продолжает атаковать позиции наших вооруженных сил. Мы держимся, враг отступает, несет значительные потери среди живой силы, бронированной техники и авиации. Наши вооруженные силы преуспевают и по другим направлениям, освобождая от врага населенные пункты. Мы сразу об этом будем сообщать, проводить эвакуационные мероприятия и завозить гуманитарный груз», – сказал Олег Синегубов.
 
Он подчеркнул, что в области восстанавливают критическую инфраструктуру. Аварийные службы работают в режиме 24/7.
 
«Население некоторых громад  уже почувствовало это – восстановлено энерго-, водо- и газоснабжение. Находясь каждый на своем «фронте», мы приближаем нашу победу», – подчеркнул Олег Синегубов.
 
Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.05 Общество Мемориальных мероприятий 8-9 мая в Харькове не будет 07.05 Общество «Напоследок сбросили авиабомбу»: дни оккупации села Русская Лозовая на Харьковщине 07.05 Общество На Харьковщине вводят ограничения в праздничные дни
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 