07.05.2022 21:32 Дмитрий Колоней

Самая горячая точка в ​​Харьковской области - Изюмское направление

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации Олега Синегубова, из оккупированных Русских Тишек медикам экстренной помощи удалось вывезти в Харьков троих раненых гражданских. Им оказывают всю необходимую помощь.

Также руководитель области отметил, что на данный момент самой горячей точкой в ​​Харьковской области остается Изюмское направление.

«Там враг продолжает атаковать позиции наших вооруженных сил. Мы держимся, враг отступает, несет значительные потери среди живой силы, бронированной техники и авиации. Наши вооруженные силы преуспевают и по другим направлениям, освобождая от врага населенные пункты. Мы сразу об этом будем сообщать, проводить эвакуационные мероприятия и завозить гуманитарный груз», – сказал Олег Синегубов.

Он подчеркнул, что в области восстанавливают критическую инфраструктуру. Аварийные службы работают в режиме 24/7.

«Население некоторых громад уже почувствовало это – восстановлено энерго-, водо- и газоснабжение. Находясь каждый на своем «фронте», мы приближаем нашу победу», – подчеркнул Олег Синегубов.