08.05.2022 14:23 Дмитрий Колоней
Харьковские коммунальщики ликвидировал десять аварий за сутки
Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» продолжают восстанавливать сети для подачи воды жителям города.
Как сообщает РЕДПОСТ
, бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал», в течение 7 мая 2022 года ликвидировали 10 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и восстановили семь смотровых колодцев, а 8 мая 2022 года продолжают ремонтировать водоводы во всех районах Харькова.
Также лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.
Для экономии времени ремонтных бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.
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