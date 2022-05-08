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08.05.2022  14:23   Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики ликвидировал десять аварий за сутки

Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» продолжают восстанавливать сети для подачи воды жителям города.

Как сообщает РЕДПОСТ, бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал», в течение 7 мая 2022 года ликвидировали 10 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и восстановили семь смотровых колодцев, а 8 мая 2022 года продолжают ремонтировать водоводы во всех районах Харькова.  
 
Также лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.  
 
Для экономии времени ремонтных бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.
 
 
Тэги:  коммунальщики, вода, харьков
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