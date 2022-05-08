08.05.2022 14:23 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики ликвидировал десять аварий за сутки

Бригады комплекса «Харьковводоснабжение» продолжают восстанавливать сети для подачи воды жителям города.

Как сообщает РЕДПОСТ , бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал», в течение 7 мая 2022 года ликвидировали 10 повреждений на трубопроводах холодного водоснабжения и восстановили семь смотровых колодцев, а 8 мая 2022 года продолжают ремонтировать водоводы во всех районах Харькова.

Также лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени ремонтных бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.