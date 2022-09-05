05.09.2022 17:54 Дмитро Колонєй
Протизаконно захопив ділянку: під Харковом чекає на суд чоловік
До суду під Харковом направлено обвинувальний акт.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік самовільно зайняв та у період з квітня по липень 2022 року використовував земельну ділянку комунальної власності, розташовану поблизу с. Коханівка Красноградського району.
На ділянці площею майже 36 га обвинувачений вирощував ячмінь для отримання власного прибутку.
Чоловіком завдано збитків на суму майже 130 тис. грн. законному власнику земельної ділянки – Кегичівській селищній ради.
Досудове розслідування проводили слідчі ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0