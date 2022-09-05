05.09.2022 18:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові окупанти зруйнували 30 музеїв

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в Харкові різною мірою зруйновано 30 музеїв.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що в Харкові різною мірою пошкоджено 30 музеїв. Руйнування зазнала і бібліотека імені В.Г. Короленка.

«На сьогоднішній день зруйновано 30 музеїв, зруйновано бібліотеку Короленка. Нам вдалося частково відновити музеї. Ми передислокуємо експонати, тому що ми розуміємо, що це надбання всього народу та всього людства. Є надбання світової значущості», - розповів Ігор Терехов.

Водночас мер Харкова впевнений, що після Перемоги України все буде відновлено.

"Я впевнений, що після нашої Перемоги, ми все це відновимо та наші музеї також відчинять свої двері для відвідувачів", - зазначив Ігор Терехов.