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04.11.2022  13:47   Рита Парфенова

Помер Почесний громадянин міста Харкова Леонід Шутенко

4 листопада, на 86-му році, пішов з життя почесний ректор Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Леонід Шутенко.

Леонід Шутенко

Співчуття родині Леоніда Шутенка висловлюють Харківський міський голова Ігор Терехов та виконавчий комітет Харківської міської ради, передає РЕДПОСТ.

«Висловлюю глибокі співчуття у зв'язку з непоправною втратою. Леонід Миколайович був досвідченим фахівцем та мудрим керівником, який багато років присвятив удосконаленню освітніх процесів у сфері міського господарства.

Не можна переоцінити його внесок у розвиток рідного університету. Адже саме під його керівництвом навчальний заклад перетворився на сучасний навчальний та науково-виробничий комплекс, здобув найвищий ступінь акредитації та статус національної академії.

Леонід Шутенко щиро любив Харків. Пам'ять про цю прекрасну людину та справжнього професіонала назавжди залишиться в серцях його рідних, колег, учнів та всіх харків'ян, кому він прищепив таку саму безумовну любов до рідного міста», - говориться у співчутті.

Нагадаємо, на 93-му році пішов з життя український учений-правознавець, почесний президент Національної академії правових наук України, академік НАН України Василь Якович Тацій.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  некролог, леонид шутенко, харьков
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