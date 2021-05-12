Почетный харьковчанин Леонид Шутенко отмечает день рождения

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения Леонида Шутенко - Почетного гражданина города Харькова, выдающегося специалиста в области городского хозяйства, изобретателя, советника ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.
«Ваша многолетняя работа на благо образования и науки, талант ученого, организатора и общественного деятеля высоко оценены в нашей стране. Ваши достижения, направленные на совершенствование образовательных процессов в сфере городского хозяйства, получили заслуженное уважение.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть Ваша научная компетентность служит успешной подготовке востребованных и высококвалифицированных специалистов», - говорится в поздравлении.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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