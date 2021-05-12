12.05.2021 10:44

Почетный харьковчанин Леонид Шутенко отмечает день рождения

Исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов поздравил с днем ​​рождения Леонида Шутенко - Почетного гражданина города Харькова, выдающегося специалиста в области городского хозяйства, изобретателя, советника ректора Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.

«Ваша многолетняя работа на благо образования и науки, талант ученого, организатора и общественного деятеля высоко оценены в нашей стране. Ваши достижения, направленные на совершенствование образовательных процессов в сфере городского хозяйства, получили заслуженное уважение.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой жизненной энергии. Пусть Ваша научная компетентность служит успешной подготовке востребованных и высококвалифицированных специалистов», - говорится в поздравлении.