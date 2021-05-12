В Основянском районе перекладывают сети холодного водоснабжения

Бригады КП «Харьковводоканал» проводят замену участка технически изношенных сетей холодного водоснабжения диаметром 225 мм по улице Достоевского, 14 в Основянском районе.
Как сообщил начальник службы водопроводных сетей Основянского района Игорь Ким, перекладка технически изношенных сетей на данном участке проводится в рамках программы направленной на качественное и бесперебойное водоснабжение жителей поселка Жихорь и улицы Достоевского.
«Программа очень актуальная, она рассчитана на 2 года. На данном этапе планируем переложить 317 метров трубопровода, более половины объемов уже выполнено. Сети залегают под территорией школы, что значительно усложняет их замену. С целью сохранения инфраструктуры, применяем метод санации, который минимизирует земляные работы. Меняем старые стальные трубы на современные полиэтиленовые», - отметил Игорь Ким.
По его словам, с начала года в Основянском районе также заменили 210 метров технически изношенных сетей диаметром 800 мм на территории восьмого микрорайона.
В 2021 году в Харькове запланировано переложить более 25 км водопроводных сетей.
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