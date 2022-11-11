11.11.2022 15:45 Евгений Клочко
Духовой шкаф для кухни: советы по выбору
Духовой шкаф - необходимый атрибут любой кухни. Но чтобы наслаждаться ароматом свежей выпечки, вкусом сочного мяса и запеченных овощей к выбору устройства нужно подойти с умом. На какие параметры стоит обратить внимание при выборе духовки?
Источник энергии
На рынке представлены электрические и газовые модели. Электрическая духовка безопаснее и, зачастую, экономичнее. Кроме того, при ее использовании продукты горения газа не попадают в пищу. Однако, в условиях регулярных отключений электричества имеет смысл рассмотреть газовые модели, оснащенные системой контроля горения и электрозажигания.
Мощность и энергопотребление
На рынке представлены духовки классов А++, А+, А и В. Устройства А++ - наиболее мощные и, соответственно, справляются с приготовлением пищи быстрее. Однако, стоит отметить, что для в газифицированных зданиях со старой проводкой устанавливать мощные духовки не стоит - это может быть опасно.
Основные функции
От дополнительных функций, которыми оснащено устройство, зависит и цена на духовой шкаф
. Важно определиться с необходимым функционалом прежде, чем приступать к выбору конкретной модели. Современные духовки оснащены:
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Грилем. Электрический нагревательный элемент, расположенный сверху или в задней части духового шкафа, позволяет готовить пищу с хрустящей корочкой.
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Вертелом. Функция вращения обеспечивает равномерное пропекание крупных кусков мяса или птицы.
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Конвекцией. Циркуляция горячего воздуха внутри духового шкафа помогает продуктам прогреваться более равномерно.
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Функцией приготовления двух блюд одновременно. Опция обеспечивается за счет специальной перегородки, не пропускающей запахи. С ее помощью можно одновременно запекать форель и яблочный пирог, что существенно экономит как время, так и электроэнергию.
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Таймером. Установив таймер, можно забыть о духовке - когда время приготовления подойдет к концу, она выключится автоматически.
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Функцией быстрого нагрева. Актуально для тех, кто не любит ждать, пока духовка разогреется до нужной температуры, чтобы приступить к приготовлению пищи.
Это - лишь основные функции, приоритетные для большинства пользователей. На рынке представлены и духовки, сочетающие в себе массу дополнительных опций: некоторые из них могут использоваться как микроволновые печи, некоторые - как пароварки. Но цена таких устройств зачастую “кусается”.
Метод очистки
Ручная очистка духового шкафа - сомнительное удовольствие. Потому большинство духовок отделаны изнутри плотной эмалью, которую можно мыть абразивными средствами без особых усилий. Если же хочется свести ручной труд к минимуму, стоит обратить внимание на духовые шкафы с каталитическим способом очистки. Эмаль в таких духовках при нагревании сама расщепляет жир, и пользователям остается лишь аккуратно протирать панели от продуктов распада.
Модели, оснащенные функцией пиролиза еще более практичны в применении. Для того, чтобы очистить их, достаточно разогреть духовой шкаф до высокой температуры, а после лишь смести с его дна оставшийся от жира и остатков пищи пепел.
Выбор конкретной модели духового шкафа зависит от личных предпочтений и приоритетов пользователя. Одинаково актуальной для всех остается одна рекомендация - скупой платит дважды, а значит, лучше не экономить, выбирая устройства малоизвестных или очень дешевых брендов. Последующее обслуживание и ремонт таких духовок может обойтись значительно дороже, чем изначальное приобретение качественной духовки.
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