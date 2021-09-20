20.09.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 20 сентября

Сегодня особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места – в командировке, в разъездах, на отдыхе.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Категоричность Овнов и нежелание идти на компромисс могут вызвать разногласия с окружающими. Звезды советуют подумать: если спор не принципиален, то почему бы и не уступить?



Телец (21 апреля – 21 мая)

День развилки: сегодня Тельцам придется сделать выбор. И после принятого терешния забыть о других вариантах, поэтому звезды призывают тщательно взвесить все «за» и «против».



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Желания будут упорно тянуть Близнецов в одну сторону, а логика и факты – в другую. Звезды советуют Близнецам не торопиться: велика вероятность, что принятое решение в итоге может оказаться неправильным.



Рак (22 июня – 23 июля)

День предоставляет Раку хорошие возможности там, где можно завязать новые знакомства. Звезды советуют обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости.



Лев (24 июля – 23 августа)

Лев не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове шумит ветер дальних странствий. Звезды советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием отдыха, даже если он пока и не предвидится.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где она еще не бывала, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это вернет яркость красок.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам провести как можно больше времени вне дома – это шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Помните: хороший день не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Скорпион захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Ключ к успеху Стрельца – помощь и содействие находящихся рядом людей. Стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих Стрелец может узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Козерог сам послужит вдохновителем какого-то проекта.



Водолей (21 января – 19 февраля)

День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные Водолеем, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Лкучшее решение – провести день в движении. Занятия фитнесом, шоппинг, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо Рыбам. Главное – , не терять контроль над ситуацией и над собой.