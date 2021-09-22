22.09.2021 08:00

Осеннее равноденствие: приметы, традиции и запреты 22 сентября

В этой году осеннее равноденствие начинается 22 сентября - это время обновления жизненного цикла для природы и для людей.

Осеннее равноденствие имело особое мифологическое значение и для наших предков, которые жили по природному календарю. Древние славяне верили, что именно в этот день связь между миром реальным и миром духов особенно сильна, потусторонние силы слышат все просьбы и могут помочь в привлечении здоровья, любви и благополучия.

В День осеннего равноденствия было принято подводить итоги. Наши предки сжигали старые ненужные вещи, как символ прощания с неприятностями и болезнями. Этот день благоприятен для того, чтобы разорвать угнетающие отношения.



Хорошей практикой считается загадывание желаний на грядущий год, также необходимо поблагодарить высшие силы за все хорошее, что произошло в уходящем году.



Не проходили празднования и без омовений: считалось, что вода благодаря своим целебным свойствам дарит детям здоровье, а молодым девушкам – красоту и молодость.



Чтобы водились деньги, язычники, пересчитав все имеющиеся монеты в жилище, на чистом листе бумаги писали, какими богатства хотели бы иметь в будущем.



Также в этот период среди наших предков было принято посещать места захоронений.



Что запрещено делать в день осеннего равноденствия



В этот день лучше начать утро на позитивной ноте и пронести прекрасное настроение через весь день. Допустив грустные мысли, можно отпугнуть от себя удачу и везение.



В день осеннего равноденствия запрещено конфликтовать. Внеся раздор в отношения с окружающими, можно нарушить тонкий баланс добра и зла.



Не стоит также в этот период начинать новые дела – они не принесут успеха.



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Ежегодно 22 сентября в Украине отмечают День партизанской славы.



Праздник впервые отметили 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны. Согласно архивным документам, в 1941-1944 гг. на территории Украины и Беларуси насчитывалось до 1 млн. человек - участников партизанского движения. Как правило, молодежь. Действовало 6200 партизанских отрядов и подпольных групп. Они наносили ощутимые потери гитлеровским войскам на оккупированной территории, способствуя продвижению частей и соединений Советской Армии. Харьковский облсовет располагает данными, что за 23 месяца борьбы партизанами и подпольщиками Харьковщины было уничтожено более 23000 вражеских солдат и офицеров, 21 железнодорожный эшелон и 260 автомашин с войсками и техникой, подорвано 42 железнодорожных и шоссейных моста. Торжеств на государственном уровне День партизанской славы не предусматривает, вместе с тем он отмечается на местном уровне. Так, традиционно по случаю Дня партизанской славы в Киеве, Луганске, Одессе, Харькове и других городах проходят торжественные церемонии возложения цветов к Мемориалам Славы, возлагаются венки к могилам и монументам знаменитых командиров - Ковпака, Попудренко, Кошевого, Строкача, Коротченко и др. Для ветеранов в этот день организовывают встречи, сопровождающиеся культурной программой, песнями военных лет и зачастую 100 граммами и партизанским кулешом. *** Всемирный день без автомобиля, ежегодно отмечаемый 22 сентября во многих странах, проводится с целью пропаганды идеи пешего и велосипедного способов передвижения и использования общественного транспорта. Впервые акция прошла в 2000 году в более чем в 800 городах 24 европейских государств. Администрации этих городов призвали жителей "вновь открыть для себя родной город", передвигаясь по его улицам пешком, на велосипеде или в общественном транспорте. Организаторами этого широкомасштабного мероприятия выступили различные экологические организации. Цель акции - привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения воздуха в городах. *** С середины 1990-х годов 22 сентября в США широко отмечается День американских деловых женщин. Международным праздник пока не стал – для многих феминисток он представляется не вполне политкорректным. Тем не менее, 22 сентября торжества и праздничные приемы по случаю праздника проходят по всей Америке, чествуя более 57 миллионов работающих женщин. ***

22 сентября во многих странах отмечается один из экологических праздников – Всемирный день защиты слонов, который был установлен по инициативе природоохранных организаций, экологов и неравнодушных людей, обеспокоенных сокращением численности этих животных. У кого-то данный факт может вызвать изумление, но, увы, сегодня и такие толстокожие гиганты нуждаются в защите.

В настоящее время сохранилось всего два вида: индийский слон, который достигает в высоту 2,5 метра и веса 3-5 тонн, и более крупный представитель – африканский слон, при весе 5-7 тонн его высота может достигать до 4 метров. Сегодня в Африке насчитывается примерно 500-600 тысяч слонов, в Азии – около 30 тысяч особей, и эти показатели постоянно снижаются. Индийские слоны занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как «находящиеся в опасном состоянии», африканские – как «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому». В 1989 году решением ООН была полностью запрещена международная торговля слоновой костью (бивнями), которая используется для украшений и поделок. * * *

22 сентября отмечается Всемирный день носорога, призванный обратить внимание человечества к проблеме вымирания такого редкого теперь животного.



На грань исчезновения носорога поставили браконьеры. А причиной тому послужили представления отдельных традиционных культур о якобы исключительно целебных свойствах его рога. Стоимость 1 кг рога этого животного на чёрном рынке достигает 65 000 долларов, а весить он может в пределах от 1 до 3 кг.



Праздник был учреждён в 2010 году и изначально касался судьбы африканских носорогов, однако общая печальная судьба, связанная с деятельностью браконьеров, поставившая на грань исчезновения все виды, объединила вместе с африканскими носорогами их азиатских сородичей. Также в этот день... В 1791 году родился Майкл Фарадей, английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном поле. 1835 – родился Александр Потебня, украинско-русский филолог-славист, автор учения о внутренней форме слова. Одним из первых в России Потебня изучал проблемы поэтического языка в связи с мышлением, ставил вопрос об искусстве как особом способе познания мира. Изучал украинский язык («малорусское наречие») и украинский фольклор, комментировал «Слово о полку Игореве». Создал научную школу, известную как Харьковская лингвистическая школа. 1862 – 16-й президент США Aвраам Линкольн объявил о том, что с 1 января 1863 года все рабы «отныне и навсегда будут свободными». 1900 – родился Сергей Ожегов, русский языковед, лексиколог, историк литературного языка, профессор, автор всемирно известного «Словаря русского языка». 1937 – в Украинской ССР созданы Житомирская, Полтавская, Николаевская области. 1955 – под Бахчисараем открыта крупнейшая в СССР астрофизическая лаборатория. 1957 – родился Ник Кейв, австралийский музыкант, писатель, актер (проживающий в Англии). 1959 – родился Борис Барский, украинский режиссер, актер, поэт. Участник одесской комик-труппы «Маски». 1970 – родился Руперт Пенри-Джонс, английский актер («Матч Поинт», «Четыре пера», «Доводы рассудка», сериалы «Spooks», «Шелк», «Современный потрошитель»). 1976 – родился Роналдо (настоящее имя – Луис Назарио де Лима Роналдо), бразильский футболист. 1982 – родилась Билли Пайпер, английская актриса («Доктор Кто», «Тайный дневник девушки по вызову», «Мэнсфилд Парк»). Билли еще и певица. Ее альбом «Honey to the bee» стал в Англии платиновым. 1990 – англичанин Стив Вудмор произнес за 56,01 секунды 595 слов (то есть 637,4 слова в минуту) и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Именины отмечают: Александр, Алексей, Анна, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.