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24.09.2021  12:01   Рита Парфенова

Как выглядит автомобильный мост под Харьковом, который отремонтировали первый раз за 60 лет (фото)

Дорожники завершили ремонт моста на дороге Мерефа - Змиев.

Дорожники завершили ремонт моста на дороге Мерефа - Змиев.

Служба автомобильных дорог в Харьковской области отрапортовала о завершении ремонтных работ моста на автомобильной дороге Т-21-01 Мерефа-Змиев. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укравтодор.

Мост длиной 23 метра  расположен возле села Высочиновка Змиевского района Харьковской области. Его капитально не ремонтировали 60 лет.

Дорожные рабочие выполнили работы по армированию и бетонированию накладной плиты, уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также были отремонтированы опоры моста и пролетные строения, оборудованы водоотводные лотки. После привели в порядок обочины и нанесли дорожную разметку.

Работы выполнила подрядная организация ООО «ИНТЕХ КОМПЛЕКТ» в рамках проекта Большое строительство.

Как изменилось сооружение после проделанных работ, дорожники показали на фото.

Ранее мы писали, что в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство» на дороге под Харьковом отфрезерованы 55 км старого слоя покрытия.

Дорожники завершили ремонт моста на дороге Мерефа - Змиев.

Дорожники завершили ремонт моста на дороге Мерефа - Змиев.

Источник:   Укравтодор
 Тэги:  ремонт дорог, большое строительство, харьков, мост
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