20 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 20 декабря отмечается День солидарности людей.
День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.
Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность будет в XXI-м веке одной из фундаментальных ценностей человечества.
Согласно словарю, солидарность – это единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.
Приметы дня
20 декабря почитается память святителя Амвросия. С Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников — Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил — в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», — говорили в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года. «Амвросий праздники отбросил», — приговаривали люди.
Также в этот день...
В 1880 году на Бродвее зажглись первые электрические фонари.
1925 – спектаклем «Пуримшпиль» («Праздничная игра», еврейский балаган в 3-х действиях) в Харькове был открыт I Всеукраинский государственный еврейский театр под руководством Э.Б.Лойтера.
1946 – родился Ури Геллер, знаменитый экстрасенс и иллюзионист, знаменит трюком со сгибанием ложек.
1960 – родился Ким Ки Дук, южнокорейский кинорежиссер.
1994 – в Петербурге прошел дебют группы «Чай вдвоем».
1999 – японский электромобиль «Мицубиси» за 24 часа покрыл рекордное для электромобилей расстояние – 2142.317 км.
2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.
Именины отмечают: Антон, Иван, Нил, Павел.
Сеголня важно умение стоять на своем. И в финансах, и в любви справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. В течение суток ожидается мокрый снег.
Ежегодно 20 декабря отмечается День солидарности людей.
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