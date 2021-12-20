20.12.2021 08:00

20 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 20 декабря отмечается День солидарности людей.

День был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции, посвященной проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.

Резолюция ООН ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность будет в XXI-м веке одной из фундаментальных ценностей человечества.



Согласно словарю, солидарность – это единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей, совместная ответственность.

Приметы дня

20 декабря почитается память святителя Амвросия. С Амвросия начинали готовиться к одному из главных праздников — Рождеству Христову. «Амвросий у Николы погостил — в душу девкам веру заронил: не за горами Святки», — говорили в народе. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года. «Амвросий праздники отбросил», — приговаривали люди.



Также в этот день...



В 1880 году на Бродвее зажглись первые электрические фонари.



1925 – спектаклем «Пуримшпиль» («Праздничная игра», еврейский балаган в 3-х действиях) в Харькове был открыт I Всеукраинский государственный еврейский театр под руководством Э.Б.Лойтера.



1946 – родился Ури Геллер, знаменитый экстрасенс и иллюзионист, знаменит трюком со сгибанием ложек.



1960 – родился Ким Ки Дук, южнокорейский кинорежиссер.



1994 – в Петербурге прошел дебют группы «Чай вдвоем».



1999 – японский электромобиль «Мицубиси» за 24 часа покрыл рекордное для электромобилей расстояние – 2142.317 км.



2000 – парламент Великобритании одобрил клонирование, но исключительно в медицинских целях.



Именины отмечают: Антон, Иван, Нил, Павел.