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24.12.2021  11:35   Рита Парфенова

Харьковский зоопарк приглашает на день рождения Степаниды

В ближайшие выходные в Харьковском зоопарке отметят день рождения бегемотихи.

Бегемот Степанида из Харьковского зоопарка

Степанида – шестнадцатый бегемот, рожденный в Харьковском зоопарке, отмечает свой день рождения 22 декабря. Но торжественное поздравление именинницы пройдет в субботу, 25 декабря, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.

Праздник начнется в 11.00 в Доме Бегемота. Для гостей праздника приготовили увлекательную программу с тематическими мастер-классами, викторинами, веселыми конкурсами и конечно же подарками.

В этом году Степанида отмечает свой 29-й день рождения. Как рассказали в зоопарке, она доброжелательная, ласковая, очень фотогеничная и, как настоящая леди, иногда заставляет долго ждать себя, но это ожидание оправдывается на полную, когда бегемотиха эффектно выныривает из воды.

Напомним, с 7 декабря не только харьковчане, но и гости нашего города из любого уголка планеты могут совершенно бесплатно посетить обновленный Харьковский зоопарк.

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков
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