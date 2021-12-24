Харьковский зоопарк приглашает на день рождения Степаниды

В ближайшие выходные в Харьковском зоопарке отметят день рождения бегемотихи.
Степанида – шестнадцатый бегемот, рожденный в Харьковском зоопарке, отмечает свой день рождения 22 декабря. Но торжественное поздравление именинницы пройдет в субботу, 25 декабря, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского зоопарка.
Праздник начнется в 11.00 в Доме Бегемота. Для гостей праздника приготовили увлекательную программу с тематическими мастер-классами, викторинами, веселыми конкурсами и конечно же подарками.
В этом году Степанида отмечает свой 29-й день рождения. Как рассказали в зоопарке, она доброжелательная, ласковая, очень фотогеничная и, как настоящая леди, иногда заставляет долго ждать себя, но это ожидание оправдывается на полную, когда бегемотиха эффектно выныривает из воды.
Напомним, с 7 декабря не только харьковчане, но и гости нашего города из любого уголка планеты могут совершенно бесплатно посетить обновленный Харьковский зоопарк.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны новые увлечения.
Пятница начнется ясным утром, затем небо затянут облака и будет пасмурно. Днем начнется снегопад, который усилится к вечеру.
У западных христиан сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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