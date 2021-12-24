24.12.2021 11:55 Виталий Хиневич

Как пережить перепады температуры метеозависимым: советы экспертов

В Украине потеплеет, правда плюсовая температура будет держаться не долго.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «ТСН».

Отмечается, что потепление продержится в Украине всего один день, 24 декабря в субботу. Однако уже ближе к вечеру столбики термометров снова устремятся к отметке «минус». Такие температурные перепады могут плохо влиять на человеческий организм.

Главными симптомами метеозависимости является повышенное артериальное давление, тошнота, головные боли, боли в суставах. Данные диспепсические явления может испытывать каждый человек, независимо от его возраста.

Врачи рекомендуют перед температурными перепадами уделять значительное внимание здоровому сну, питаться правильно, не употреблять кофе и проводить прогулки на свежем воздухе. Не следует перед сном употреблять жирную пищу, для усваивания которой организму нужно много энергии. Такая пища будет влиять на фазы сна, в результате первая и сама важная фаза, может просто исчезнуть.

Кроме этого необходимо убрать источники стресса и раздражительности, насытить свою жизнь положительными эмоциями.

Если человек систематически жалуется на метеозависимость и чувствует постоянный дискомфорт в своем организме, это может стать поводом для обращения к врачу. Врач сможет подобрать терапию, учитывая особенности организма человека.

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