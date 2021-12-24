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24.12.2021  11:55   Виталий Хиневич

Как пережить перепады температуры метеозависимым: советы экспертов

В Украине потеплеет, правда плюсовая температура будет держаться не долго.

Метеозависимость
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «ТСН».
 
Отмечается, что потепление продержится в Украине всего один день, 24 декабря в субботу. Однако уже ближе к вечеру столбики термометров снова устремятся к отметке «минус». Такие температурные перепады могут плохо влиять на человеческий организм.
 
Главными симптомами метеозависимости является повышенное артериальное давление, тошнота, головные боли, боли в суставах. Данные диспепсические явления может испытывать каждый человек, независимо от его возраста.
 
Врачи рекомендуют перед температурными перепадами уделять значительное внимание здоровому сну, питаться правильно, не употреблять кофе и проводить прогулки на свежем воздухе. Не следует перед сном употреблять жирную пищу, для усваивания которой организму нужно много энергии. Такая пища будет влиять на фазы сна, в результате первая и сама важная фаза, может просто исчезнуть.
Кроме этого необходимо убрать источники стресса и раздражительности, насытить свою жизнь положительными эмоциями. 
 
 
Если человек систематически жалуется на метеозависимость и чувствует постоянный дискомфорт в своем организме, это может стать поводом для обращения к врачу. Врач сможет подобрать терапию, учитывая особенности организма человека.
 
Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты питания, по мению медиков, могут вызвать тромбоз.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  метеозависимость, погода, здоровье, харьков, медицина
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