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14.09.2021  19:30   

Прогулки по Харьковскому зоопарку комфортны для колясочников

Чудесным, теплым осенним днем особенно приятно провести время в новом, уютном зоологическом саду

 
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, на экскурсию в обновленный парк приехали те, чьё передвижение по городу ограничено. Люди, с особыми потребностями, в числе первых получили именные пригласительные. 
 
Харьковский зоопарк приспособлен для беспрепятственного передвижения территорией для колясичников. Их прогулка по парку комфортна.

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Тэги:  прогулка, зоопарк, харьков, колясочники, доступность
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