14.09.2021 19:15
В пяти районах Харькова не будет света 15 сентября: адреса
В Харькове в среду 15 сентября 2021 года планируется отключение в шести районах города.
Фото из открытых источников
Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В среду 15 сентября с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
Южный район
-
ул. Диканевская, 21;
ул. Зерновая, 1; 11; 1/2; 13; 15; 17; 19; 2; 21; 23; 25; 27; 3; 31; 33; 35; 35/2; 37; 37А; 4; 41; 43; 5; 5А; 6/5; 7; 9; 9А;
ул. Костычева, 10; 11; 12; 14; 16; 18; 2; 20; 21; 22/7; 23; 24/8; 26; 28; 28/1; 30/1; 4; 5; 5А; 6; 7; 8/24; 9;
ул. Матросова, 20; 22;
ул. Монюшко, 14; 18; 22; 22А; 24;
пр. Героев Сталинграда, 7/1;
пр-д. Зерновой 1-й, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16/2; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 25; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
пр-д. Зерновий 2-й, 1; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 3; 4; 5; 6; 6А; 6Б; 7; 8; 9;
пр-д. Зерновой 3-й, 10; 11; 13; 15/1; 3; 5; 7; 8; 9;
пр-д. Зерновой 4-й, 2; 2/17; 2/7; 3; 5; 6;
пр-д. Орловский 2-й, 10; 12; 14; 16; 4; 6; 8;
пер .Зерновой, 6/4.
Северный район
Салтовский район
Восточный район
Центральный район
-
ул. Гвардейцев-Широнинцев, 84; 86; 88Б;
ул. Дружбы Народов, 246А; 249/80; 253; 255; 80А;
-
в-д. Пушкинский, 10; 11/11А; 3; 3А; 4; 5; 6; 6ХУД МАСТЕРСКАЯ; 7; 7А; 8; 8Б1; 9;
ул. Алчевских, 25;
ул. Мироносицкая, 44;
ул. Пушкинская, 3Б; 63; 65; 67;
ул. Саперная, 30;
ул. Ужвий Натальи, 70А;
пл. Конституции, 20;
пер. Шевченковский, 1.
Напомним, ранее мы сообщали
о том, что 14 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в трех районах города.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0