14.09.2021 19:15

В пяти районах Харькова не будет света 15 сентября: адреса

В Харькове в среду 15 сентября 2021 года планируется отключение в шести районах города.



Фото из открытых источников

Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В среду 15 сентября с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

ул. Диканевская, 21; ул. Зерновая, 1; 11; 1/2; 13; 15; 17; 19; 2; 21; 23; 25; 27; 3; 31; 33; 35; 35/2; 37; 37А; 4; 41; 43; 5; 5А; 6/5; 7; 9; 9А; ул. Костычева, 10; 11; 12; 14; 16; 18; 2; 20; 21; 22/7; 23; 24/8; 26; 28; 28/1; 30/1; 4; 5; 5А; 6; 7; 8/24; 9; ул. Матросова, 20; 22; ул. Монюшко, 14; 18; 22; 22А; 24; пр. Героев Сталинграда, 7/1; пр-д. Зерновой 1-й, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16/2; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 25; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пр-д. Зерновий 2-й, 1; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 19; 3; 4; 5; 6; 6А; 6Б; 7; 8; 9; пр-д. Зерновой 3-й, 10; 11; 13; 15/1; 3; 5; 7; 8; 9; пр-д. Зерновой 4-й, 2; 2/17; 2/7; 3; 5; 6; пр-д. Орловский 2-й, 10; 12; 14; 16; 4; 6; 8; пер .Зерновой, 6/4.

Северный район

пр. Победы, 83; 85; 86; 87; 89.

Салтовский район

ул. Гарибальди, 4; 6.

Восточный район

шоссе Салтовское, 266.

Центральный район

ул. Гвардейцев-Широнинцев , 84; 86; 88Б; ул. Дружбы Народов, 246А; 249/80; 253; 255; 80А;

в-д. Пушкинский, 10; 11/11А; 3; 3А; 4; 5; 6; 6ХУД МАСТЕРСКАЯ; 7; 7А; 8; 8Б1; 9; ул. Алчевских, 25; ул. Мироносицкая, 44; ул. Пушкинская, 3Б; 63; 65; 67; ул. Саперная, 30; ул. Ужвий Натальи, 70А; пл. Конституции, 20; пер. Шевченковский, 1.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 14 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в трех районах города.