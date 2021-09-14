    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове полиция изъяла из продажи пиво
14.09.2021  18:40   Виталий Хиневич

В Харькове полиция изъяла из продажи пиво

В Основянском районе Харькова сотрудники полиции обнаружили торговую точку, в которой реализовывали алкоголь без лицензии

В Харькове изъяли пиво
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что правоохранители изъяли из продажи 220 литров пива и слабоалкогольных напитков, 26 литров водки и более 16 литров коньяка.
 
Общая стоимость изъятой продукции составляет около 14 тысяч гривен.
 
По факту правонарушения составлен административный протокол по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Административного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией продукции или без таковой.
 
Напомним, в Чугуевском районе выявили кафе, в котором продавали алкогольные напитки без лицензии.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.09 Дороги и транспорт Мероприятие перекроет движение по переулку и площади в Харькове 14.09 Спорт Харьковский баскетбольный клуб усилился американским легионером 14.09 Дороги и транспорт Усиление карантина: как будет работать общественный транспорт в Украине
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 