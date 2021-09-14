14.09.2021 18:40 Виталий Хиневич

В Харькове полиция изъяла из продажи пиво

В Основянском районе Харькова сотрудники полиции обнаружили торговую точку, в которой реализовывали алкоголь без лицензии

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что правоохранители изъяли из продажи 220 литров пива и слабоалкогольных напитков, 26 литров водки и более 16 литров коньяка.

Общая стоимость изъятой продукции составляет около 14 тысяч гривен.

По факту правонарушения составлен административный протокол по ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Административного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 до 34 тысяч гривен с конфискацией продукции или без таковой.

Напомним, в Чугуевском районе выявили кафе, в котором продавали алкогольные напитки без лицензии.