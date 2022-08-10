10.08.2022 17:13

Ставки на теннис — эффективные стратегии беттинга в БК Париматч

Ставки на теннис и стратегии в них в корне отличаются от тактик на командные виды спорта. Фанаты теннисных матчей предсказывают исход быстрее, чем в хоккее или футболе.

Ставки на теннис делать всегда было намного интересней, ведь в данном виде спорта почти непрерывный сезон.

Бетторы могут в любой момент найти в росписи БК Париматч подходящее событие. Разработано немало тактик для увеличения частоты выигрышей или шансов на победу, но эффективны не все. При определении стратегии ставок на теннис в прематче или лайве надо рассчитывать типы матчей, на какой турнир будут прогнозы, а также теннисистов, принимающих участие в соревновании.

Как правильно ставить на теннис в Париматч

Ставки на теннис в Париматч будут максимально эффективно, если правильно подобрать игровую стратегию. Согласно рекомендациям, лучше выбирать поединки с ярко выраженным аутсайдером. Значение в счете «40-40» становится нереальным, поэтому идеальным вариантом будет «40-40 — Нет». Стратегия по розыгрышам в гейме — еще одна тактика и разновидность догона. Можно ставить на один и тот же результат, увеличивая сумму ставки в 2 раза, равно или поздно выиграв и вернув себе всю сумму проигрыша.

Еще одна стратегия ставок на теннис — форы и тотал в лайве. Нередко на старте матча равносильные спортсмены играют первый сет с тай-брейком (13 геймов). Если в поединке встречаются соперники разного класса, ТБ 10,5 пробивается редко. Равные по силе теннисисты практически никогда не отдают сет с перевесом в счете, который составляет больше двух геймов.

Эффективной стратегией ставок на теннис считается камбэк фаворита. Опытные теннисисты на первом этапе уступают своим противникам, а потом догоняют их за счет физической подготовки и расслабленности соперника.

Для получения выигрыша бетторы должны отличать легкую расслабленность лидера от плохой формы. Как правило, такая стратегия точно срабатывает в плей-офф матчах турниров, где нередко встречаются фавориты и сенсации — теннисисты, которые только в рамках данного чемпионата показывают феноменальные результаты, обыгрывая фаворитов.

В прематче популярны три тактики:

точный счет;

гандикап по сетам;

ТБ/ТМ на основной результат!

Перед заполнением купона проводится предматчевый анализ. Если есть явный фаворит, счет геймов редко превышает 20,5. Профи во время встреч равных по силе соперников ставят на ТБ. Главная особенность поединков с участием опытных игроков — максимальное количество сетов и упорная борьба. Если противники равнозначны, подходит плюсовой гандикап (+1.5), при наличии лидера и аутсайдера — минусовой.

С помощью «Лесенки» можно увеличить банкролл в несколько раз за 5-6 ходов. Небольшая сумма ставится на событие с маленьким кэфом и высоким шансом прохода. При положительном прогнозировании вся сумма используется во время следующего заполнения купона. Результат выбирается таким же способом.

Новичкам рекомендуется ставить в доматчевый период, поскольку при заполнении купона в лайве потребуются знания и мгновенная реакция.

Профессиональные бетторы наблюдают за выбранными спортсменами на протяжении нескольких сезонов. При анализе учитываются подъемы и спады, получение травм и текущая форма, любимые и нелюбимые противники, предпочитаемые покрытия, физическая готовность и другие особенности. Только с таким подходом ставки на теннис в Париматч могут приносить максимальную прибыль на дистанции.