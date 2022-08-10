10.08.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Награбував на сотні тисяч: у Харкові чекає на суд ватажок бандитів

У Харкові судитимуть організатора злочинного угруповання

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що 33-рісчний рецидівіст створив організовану групу з двома своїми знайомими, один з яких також мав кримінальний досвід. Впродовж 2020-2021 років вони вчинили розбійні напади та крадіжки з п'яти помешкань на території Харківської та Харківської області.

Зловмисники забирали з квартир та будинків гроші та коштовності, заподіявши потерпілим шкоду на загальну суму понад 300 тис. гривень.

Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено пристрої для примусового відкриття дверей та механічного відкриття замків, гроші, радіостанції, кодграбери та засоби маскування.

Наразі щодо 33-річного раніше судимого чоловік затверджено та направлено до суду обвинувачувальний акт а за фактом крадіжок, вчинених організованою групою, та за фактом розбою (ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 187 УК України).

Источник: Харьковская областная прокуратура

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