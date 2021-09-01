01.09.2021 06:00

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 1 сентября

Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без существенных осадков.





1 сентября опасных явлений не ожидается, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+19°C (ощущается как +18°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +28°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+20°C (ощущается как +27°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 25%. Синоптики предупреждают, что активность Солнца будет немного повышена ранним утром. В целом геомагнитная обстановка не повлияет негативно на метеозависимых людей.



Народные приметы. Погода этого дня определяет, каким будет сентябрь.



Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.



С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины.