Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 1 сентября

Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без существенных осадков.
1 сентября опасных явлений не ожидается, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +15°...+19°C (ощущается как +18°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+27°C (ощущается как +28°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 48%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +25°...+20°C (ощущается как +27°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 30%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 25%. Синоптики предупреждают, что активность Солнца будет немного повышена ранним утром. В целом геомагнитная обстановка не повлияет негативно на метеозависимых людей.
Народные приметы. Погода этого дня определяет, каким будет сентябрь.
Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера - осень холодная будет, а если с юга - то теплая.
С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины.
Темой дня станут деньги и все, что с ними связано. Любые игры с финансами сегодня не приветствуются. Даже поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами.
Лето прощается с нами дождем - в Харькове тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Дождь, местами с грозой, градом, шквалы.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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