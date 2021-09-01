01.09.2021 07:00

День знаний: события 1 сентября

Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.

В первый осенний день по всей стране в учебных заведениях раздаются первые звонки, извещая о начале нового учебного года. Согласно закону об общем среднем образовании, принятом в мае 1999 года, в День знаний - 1 сентября начинается учебный год в общеобразовательных учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности.

Также в этот день...



В 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее принято решение о перенесении начала Нового года с 1 марта на 1 сентября.



1482 – войска Крымского хана Менгли Гирея захватили и разрушили Киев.



1581 – Ермак собрал отряд из 840 человек для завоевания Сибири.



1783 – в 13:45 Жак Шарль и один из братьев Робер поднимаются в воздух из сада Тюильри в Париже на глазах собравшейся толпы, насчитывающей около 400 000 зрителей, и становятся первыми людьми, совершившими свободный полет на водородном аэростате. Аэростат диаметром 8.6 метра, пролетает 43 километра и приземляется в окрестностях города Неле. Этот полет ознаменовал собой начало конца монгольфьеров, поскольку водородные аэростаты обеспечивали большую дальность и продолжительность полетов.



1802 – основатель ХНУ Василий Каразин произносит зажигательную речь перед городским обществом. Со свойственным ему увлечением, а иногда и преувеличением, он предсказывает, что с учреждением в Харькове университета город будет давать России «златоустых наставников в Слове Божием и нравственности, просвещенных изъяснителей воли Царской, мудрых судей, врачей, естествоиспытателей и ученых, образованных коммерсантов, ораторов, поэтов, воспитателей русского юношества». Он мечтал, что «необыкновенное стечение народа украсит и распространит этот город и зависящие от него (уездные), наполнит его всеми утехами, свойственными просвещенному обществу, что богатства всех стран России станут литься к нам рекой, что изобилие и радость будут иметь у нас верное прибежище…» Так начинался Харьковский университет.



1859 – астроном Ричард Каррингтон обнаруживает солнечные протуберанцы.



1875 – родился Эдгар Райс Берроуз, американский писатель, который придумал Тарзана.



1899 – родился Андрей Платонов (Климентов), русский писатель, поэт, критик, журналист, прозаик, удостоившийся самой короткой и яркой литературной «рецензии»: на полях его повести «Впрок» Сталин начертал «Сволочь». Неожиданный, яркий, густой, образный и косноязычный стиль Платонова Хемингуэй называл гениальным. В годы, когда его не публиковали, занимался литературной поденщиной: писал под псевдонимом рецензии, занимался литературной обработкой русских народных сказок.



1933 – Харьковский Педагогический институт профессионального образования и Физико-химико-математический институт были преобразованы в Харьковский государственный университет с факультетами: физико-математическим, химическим, биологическим, геолого-географическим, историческим, экономическим, литературно-лингвистическим.



1939 – произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, ставшему началом Второй мировой войны.



1951 – в Лондоне открылся первый в мире супермаркет.



1957 – родилась Глория Эстефан, латиноамериканская певица, обладательница пяти наград «Грэмми».



1964 – в Киеве открыт первый на Украине широкоформатный кинотеатр.



1964 – впервые на телеэкране вышла передача «Спокойной ночи, малыши!».



1974 – родился Ренарс Кауперс, лидер и вокалист латышской группы «Brainstorm».

1977 - Утверждён новый текст гимна СССР, в котором были заменены слова о Сталине.

1969 – день рождения белорусского ансамбля «Песняры».

1985 – в Атлантическом океане обнаружены обломки лайнера «Титаник».

1997 - Обнаруживаются неизвестные ранее субатомные частицы - «экзотические мезоны».

2001 – в Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.



2004 – террористический акт в средней школе №1 в городе Беслане (Северная Осетия). в результате теракта 334 человека, из них 186 детей, были убиты и свыше 800 ранены.



2006 – В Крыму начал работать первый в мире настоящий крымскотатарский телевизионный канал.



2008 – премьерный показ украинского телевизионного мультсериала «Легенды Украины».



Именины отмечают: Андрей, Николай, Тимофей, Фекла.