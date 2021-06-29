На кондуктора трамвая в Харькове напали пассажиры (ВИДЕО)

Инцидент произошел из-за неправильно выданной сдачи.
В Харькове двое пассажиров напали на девушку-кондуктора 27-го трамвая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
Видео инцидента разместили в местных пабликах.
По словам автора видео, у двух пассажиров трамвая произошел конфликт с кондуктором из-за того, что она якобы обсчитала их и неправильно дала сдачу.
«Двое типов ударили девушку кондуктора 27-го трамвая и выкинули на улицу за то, что она просчиталась и не додала 5 грн сдачи. Повезло, что не убили за такое», – говорится под видео.
Разборки происходили на остановке, куда пассажиры вытолкнули кондуктора. За девушку вступились другие пассажиры.
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