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29.06.2021  08:29   

На кондуктора трамвая в Харькове напали пассажиры (ВИДЕО)

Инцидент произошел из-за неправильно выданной сдачи.

В Харькове пассажиры напали на кондуктора

В Харькове двое пассажиров напали на девушку-кондуктора 27-го трамвая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Видео инцидента разместили в местных пабликах.

По словам автора видео, у двух пассажиров трамвая произошел конфликт с кондуктором из-за того, что она якобы обсчитала их и неправильно дала сдачу.

«Двое типов ударили девушку кондуктора 27-го трамвая и выкинули на улицу за то, что она просчиталась и не додала 5 грн сдачи. Повезло, что не убили за такое», – говорится под видео.

Разборки происходили на остановке, куда пассажиры вытолкнули кондуктора. За девушку вступились другие пассажиры.

Ранее РЕДПОСТ писал, как на Новой Баварии двое водителей не смогли мирно поделить проспект Любови Малой и пустили в ход кулаки.

Тэги:  драка, харьков
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