29.06.2021 08:29

На кондуктора трамвая в Харькове напали пассажиры (ВИДЕО)

Инцидент произошел из-за неправильно выданной сдачи.

В Харькове двое пассажиров напали на девушку-кондуктора 27-го трамвая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Видео инцидента разместили в местных пабликах.

По словам автора видео, у двух пассажиров трамвая произошел конфликт с кондуктором из-за того, что она якобы обсчитала их и неправильно дала сдачу.

«Двое типов ударили девушку кондуктора 27-го трамвая и выкинули на улицу за то, что она просчиталась и не додала 5 грн сдачи. Повезло, что не убили за такое», – говорится под видео.

Разборки происходили на остановке, куда пассажиры вытолкнули кондуктора. За девушку вступились другие пассажиры.

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