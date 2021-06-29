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29.06.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 29 июня

Посвятите день творчеству, общению, прогулкам на природе, и яркие впечатления вам гарантированы.

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 28 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен будет полон энергии, которую звезды советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Овен способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Овен сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Ситуация будет держать Тельца в приятном тонусе, не позволяя ему расслабиться и заскучать! Звезды обещают, что Телец сумеет вырваться из ежедневной рутины – быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Ему стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Тельцу посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы рискуют потратить гораздо больше денег, чем они планировали! Под влиянием эмоций они будут склонны совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самих Близнецов, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Близнецов будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Рак (22 июня – 23 июля)
День Рака обещает пройти под девизом: «Я сам!». Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Раку успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Рак не собирается флиртовать, его отношения будут складываться не так гладко. Выставляя на первое место свое «Я», Рак может тем самым ущемлять чувства и гордость других.

Лев (24 июля – 23 августа)
В голову Льва буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Льву следует весь день держать наготове блокнот и карандаш – когда-нибудь эти идеи ему обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Льва, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Льва, – не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве стоит как следует пофантазировать! Звезды напоминают ей: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы – со временем Дева сумеет претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы просто обязаны внести в свою жизнь свежую струю! Звезды советуют им вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Весов будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Весы способны добиться многого. Ну а, оставив все как есть, – останутся при своем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды советуют Скорпиону не пренебрегать и любыми другими знакомствами – и дружескими, и деловыми. Налаженные связи способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Скорпиона важную роль!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Стрельца возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды советуют Стрельцу потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Козерог (22 декабря – 20 января)
День будет наполнен для Козерога всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Козерогу легче будет принимать решения не головой, а сердцем, – даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Козерогу правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды советуют Козерогу прислушиваться к голосу своей интуиции – она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

Водолей (21 января – 19 февраля)
На глазах Водолея будут надеты увеличительные линзы: он будет склонен все преувеличивать – как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Водолея разделятся по черно-белому принципу: что-то он может идеализировать, а в чем-то – искать недостатки. Последнее касается и близких Водолея, которые имеют шанс услышать от него немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот «очкам» Водолей способен замечать то, что обычно от него скрыто. Это поможет ему в любых делах, требующих внимания.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Энергичность и жизнелюбие Рыб расцветят их жизнь яркими красками – даже если события дня совершенно не будут их к этому располагать. Быт и рутина – удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Рыбам же это утверждение неприменимо! Они сумеют поднять настроение не только себе, но и всем, кто их окружает. А заодно Рыбы не упустят возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический прогноз
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