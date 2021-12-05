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05.12.2021  12:20   Евгений Клочко

В полиции рассказали подробности падения лифта под Харьковом

В результате происшествия пострадавших нет.


ГУНП
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции, 4 декабря около 22.45 четверо человек, в том числе 3-летний ребенок, зашли в лифт, который вызвали на 8 этаж дома по въезду Набережному.
 
При движении вниз лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа. Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины.
 
К счастью, телесные повреждения никто из них не получил.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет или без такого.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  лифт, песочин, харьков
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