05.12.2021 12:20 Евгений Клочко

В полиции рассказали подробности падения лифта под Харьковом

В результате происшествия пострадавших нет.



ГУНП

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции, 4 декабря около 22.45 четверо человек, в том числе 3-летний ребенок, зашли в лифт, который вызвали на 8 этаж дома по въезду Набережному.

При движении вниз лифт начал спускаться с большой скоростью и остановился ниже первого этажа . Приблизительно через 15 минут семья самостоятельно выбралась из кабины.

К счастью, телесные повреждения никто из них не получил.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет или без такого.

Досудебное расследование продолжается.