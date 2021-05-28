28.05.2021 14:50

Коммунальное предприятие Харькова отмечает свое 25-летие (ФОТО)

28 мая секретарь и.о. мэра Игорь Терехов посетив КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации», поблагодарил сотрудников за их труд.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу городского совета.

В частности он отметил, что автопарк КВЛК и других коммунальных предприятий, в частности КП «Благоустройство», будет увеличен.

«Мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, и сегодня успешны те, у кого новая техника. Это касается всех сфер жизни. Какие бы золотые руки не были у хирурга, если нет хорошего оборудования, ничего не получится», - подчеркнул Игорь Терехов.

В ходе встречи, нн вручил сотрудникам КП «КВЛК» Почетные грамоты Харьковского городского совета, исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.

«Ваш директор сказал одну фразу: «Нужно сделать так, чтобы нас не было видно». Думаю, это девиз КВЛК, потому что вас замечают, когда что-то случается, а так кажется, что все делается само собой. На самом деле это ежедневный тяжелый труд, за который вам благодарен Харьков», - отметил Игорь Терехов.

По словам директора КП «КВЛК» Александра Докучаева, предприятие работает с 1996 года. Изначально сети обслуживали три сотрудника и одна машина, а сейчас – 425 специалистов и около 100 единиц спецтехники, среди которых есть модифицированные аварийные машины, модель которых разработали на КВЛК. По его словам, предприятие обслуживает около 650 км сетей, а также гидротехнические сооружения, насосные станции, водоемы, берега рек и является единственным подобным в Украине.

«В других городах сетями в основном занимаются дорожные службы, эксплуатацией сооружений – специализированные предприятия, а у нас все централизовано. Вся система поверхностного стока зарегулирована, и если что-то случается, мы можем сразу отреагировать, а не просить о помощи у других», - подчеркнул директор предприятия.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» планируют выполнить ряд работ по реконструкции и строительству коллекторов ливневой канализации.