В пригороде Харькова полицейские спасли собаку от верной гибели (фото)

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Гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 28 июня В Харькове ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Во второй половине дня ожидается дождь c грозой, который будет идти до самого вечера.