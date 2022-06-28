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28.06.2022  16:19   Дмитрий Колоней

В пригороде Харькова полицейские спасли собаку от верной гибели (фото)

Под Харьковом у погибавшей собаки появился новый дом.

Спасли от верной смерти собаку полицейские. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, во время эвакуации населения после обстрелов одного из сел Чугуевского района полицейские нашли в опасной зоне лоставленную хозяевами собаку. Животное было голодным, истощенным и испугианным. Полицейские забрали ее, накормили, обогрели и приняли единодушное решение оставить в подразделении. Правоохранители назвали нового члена коллектива Джавелиной.
 
Спасли от верной смерти собаку полицейские. Новости Харькова
 
Собака успокоилась, хорошо ест, спит, радостно встречает своих спасателей со службы.
 
Тэги:  спасли собаку, умирала от голода, харьков, чугуев
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