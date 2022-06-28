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28.06.2022  15:50   Виталий Хиневич

Стивен Кинг отреагировал на обстрел Кременчуга

Американский писатель отреагировал на вражеский обстрел ТЦ в Кременчуге.

Стивен Кинг
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Twitter писателя.
 
Стивен Кинг на своей странице в Twitter отреагировал на обстрел российскими военными ТЦ в Кременчуге.
 
"Российские удары по украинским гражданским объектам - это, по сути, террористические атаки. Слава Украине!" - заявил писатель.
 
Twitter Стивен Кинг
 
Напомним, 27 июня около 15:50 из-за вражеского ракетного удара произошло возгорание торгового центра в городе Кременчуг Полтавской области.
 
Источник:   Стивен Кинг
 Тэги:  стивен кинг
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