28.06.2022 15:33 Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики ремонтируют сети на линии огня (фото)

Об этом сообщили в АО «Харьковгоргаз».



Фотография из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на АО «Харьковгоргаз», специалисты предприятия проводят масштабные работы по восстановлению газовых сетей в поселке Большая Даниловка. Как отметили в компании, этот район находится на окраине города, на линии вражеского огня.

«Обстрелы оккупантов не оставили здесь почти ни одного уцелевшего дома, дворы частного сектора устелены обломками разрушенных стен и снарядов», - отметили в «Харьковгоргазе».

После разрешения военных и разминирования территории специалисты компании смогли начать там ремонтные работы. Уже несколько недель газовщики ликвидируют последствия разрушений: выполняют масштабные ремонтно-восстановительные работы на подземных и наземных газопроводах, меняют поврежденные участки, чтобы в дальнейшем возобновить газоснабжение в уцелевших домах.