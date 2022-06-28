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28.06.2022  15:33   Дмитрий Колоней

Харьковские коммунальщики ремонтируют сети на линии огня (фото)

Об этом сообщили в АО «Харьковгоргаз».


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на АО «Харьковгоргаз», специалисты предприятия проводят масштабные работы по восстановлению газовых сетей в поселке Большая Даниловка. Как отметили в компании, этот район находится на окраине города, на линии вражеского огня. 
 
«Обстрелы оккупантов не оставили здесь почти ни одного уцелевшего дома, дворы частного сектора устелены обломками разрушенных стен и снарядов», - отметили в «Харьковгоргазе». 
 
Восстанавливают газоснабжение на линии огня коммунальщики Харькова
 
После разрешения военных и разминирования территории специалисты компании смогли начать там ремонтные работы. Уже несколько недель газовщики ликвидируют последствия разрушений: выполняют масштабные ремонтно-восстановительные работы на подземных и наземных газопроводах, меняют поврежденные участки, чтобы в дальнейшем возобновить газоснабжение в уцелевших домах.
 
Восстанавливают газоснабжение на линии огня коммунальщики Харькова
Тэги:  коммунальщики, газ, харьков, агрессия россии
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