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07.10.2023  10:25   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники завершили ремонтні роботи на пошкоджених ракетними ударами мережах

Ремонтні бригади КП «Харківводоканал» оперативно усунули аварію на пошкоджених мережах водопостачання та водовідведення після ракетних ударів по Київському району, передає РЕДПОСТ .


Харківські комунальники завершили ремонтні роботи на пошкоджених ракетними ударами мережах
Подачу води в повному обсязі було відновлено о 20:00 вчора, 6 жовтня. Замінили зруйновану 10-метрову ділянку водоводу діаметром 100 мм. Також о 22:00 завершили роботи з оновлення пошкодженої 8-метрової ділянки каналізаційного колектора діаметром 225 мм.
 
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Наразі мережі водопостачання та водовідведення функціонують у повному обсязі. Ремонтні бригади продовжують системні технологічні заходи щодо відновлення зруйнованого вибухом об'єкта.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків.
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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