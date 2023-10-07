Харківські комунальники завершили ремонтні роботи на пошкоджених ракетними ударами мережах

В этот день

Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Логіці – так, романтиці – ні. На жаль, але події дня не припускають чуттєвих та емоційних вчинків. Зате хороші для упорядкування.

Прогноз погоди у Харкові на 7 жовтня День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим.