07.10.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

За минулу добу 6 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 16 га території.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За минулу добу 6 жовтня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 16 га території, з них 1,2 га за допомогою машин механізованого розмінування, 7 км ліній електропередач, 326 м газопроводів, 15 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

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Саперами виявлено та знешкоджено 79 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 35 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 169 саперів та 71 одиниця техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3706 га території 278 км автомобільних доріг, 2674 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій та 218 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 79 тис. 407 ВНП.