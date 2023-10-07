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07.10.2023  11:25   Віталій Хінєвіч

Ракетний обстріл Харкова та села Гроза: у лікарні перебувають 16 осіб

Стан більшості постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
На ранок 7 жовтня в медзакладах регіону перебувають 6 поранених внаслідок російського теракту в селі Гроза – 5 жінок і 1 чоловік. Лікарі оцінюють їхній стан як важкий, але стабільний. Мова йде про мінно-вибухові травми, уламкові поранення верхніх та нижніх кінцівок, черевної порожнини. Стан однієї жінки вкрай важкий – вона підключена до апарату штучної вентиляції легень.
 
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Також наразі у лікарнях Харківської області перебуває 10 людей, які постраждали після атак російських терористів по Харкову 6 жовтня.
 
Стан мами з дитиною 11 місяців медики розцінюють як середньої тяжкості, без змін. Ще 8 людей перебувають у нейрохірургічних та травматичних відділеннях – у них черепно-мозкові та мінно-вибухові травми.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 6:45 ранку 6 вересня військові рф випустили дві ракети по місту Харків.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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