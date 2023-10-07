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07.10.2023  12:06   

У Харкові провели екскурсію для воїнів ЗСУ (фото)

У рамках волонтерської підтримки Центру психо-емоційної та фізичної декомпресії для військових, що працює у Харківському регіоні,у Харкові організували екскурсію для воїнів ЗСУ.

Харків, екскурсія
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Відомий харковознавець, історик, художник і волонтер Максим Розенфельд розповідав воїнам, що проходять реабілітацію, про історію і сьогодення міста-героя Харкова.
 
Подію організовано спільно самим центром, Максимом Розенфельдом, волонтеркою Ольгою Нотик та Харківським Медіа Хабом.

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Тэги:  харків, екскурсія, зсу, розенфельд
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