07.10.2023 12:06

У Харкові провели екскурсію для воїнів ЗСУ (фото)

У рамках волонтерської підтримки Центру психо-емоційної та фізичної декомпресії для військових, що працює у Харківському регіоні,у Харкові організували екскурсію для воїнів ЗСУ.



Фото: Василь Голосний /



Відомий харковознавець, історик, художник і волонтер Максим Розенфельд розповідав воїнам, що проходять реабілітацію, про історію і сьогодення міста-героя Харкова. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ Відомий харковознавець, історик, художник і волонтер Максим Розенфельд розповідав воїнам, що проходять реабілітацію, про історію і сьогодення міста-героя Харкова.

Подію організовано спільно самим центром, Максимом Розенфельдом, волонтеркою Ольгою Нотик та Харківським Медіа Хабом.

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