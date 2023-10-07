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07.10.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині зафіксували наслідки ворожих ударів

Внаслідок обстрілів за минулу добу постраждали 35 людей, двоє загинули.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
6 жовтня окупанти масовано завдавали удари по місту Харків та населеним пунктам Чугуївського та Куп'янського районів.
 
В результаті вчорашніх ранкових ракетних ударів по Харкову загинуло 2 людини: 68-річна жінка та хлопчик 10 років. Постраждали 30 мешканців, серед яких 11-місячний хлопчик. 
 
Через обстріл у місті Вовчанськ Чугуївського району сталася пожежа в одноповерховому багатоквартирному будинку. Постраждали 76-річний чоловік, 25 та 75-річні жінки. 
 
Ворог здійснив обстріл села Петропавлівка Куп’янського району фугасною бомбою ФАБ-500. Під час удару пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та електроопори. Обійшлося без постраждалих.
 
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Близько 09:10 в смт Шевченкове Куп’янського району стався ракетний обстріл з РСЗВ «Торнадо-С» з боку військових рф. Зафіксовано влучання у город та теплиці на території приватного будинку. Отримав поранення 56-річний чоловік. Крім того, сталося влучання ракети у поле неподалік населеного пункту.
 
О 10:00 росіяни знову обстріляли смт Шевченкове. Зафіксовано кілька влучань: два в межах населеного пункту, а одне поза межами селища. Постраждав 54-річний чоловік. Його доставили до лікарні. 
Також був здійснений обстріл села Нечволодівка з РСЗВ «Смерч».  Постраждалих осіб немає.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 
 
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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