07.10.2023 08:05 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

Минулої доби кремлівські війська завдали чергового ракетного удару по цивільному об'єкту у центральній частині міста Харків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Внаслідок таких терористичних дій загинули 2 людини, ще 30 осіб отримали поранення. Пошкоджено 61 багатоквартирний, 17 приватних будинків та 10 об’єктів соціально-побутової сфери.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка, Подоли, Синьківка, Петропавлівка, Піски-Радьківські Харківської області.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку відбито атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.