12.10.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині в 2023 році зареєстровано 195 випадків хвороби Лайма

Кліщі є переносником багатьох особливо небезпечних інфекцій. В Харківській області при дослідженнях кліщів виділяли збудників туляремії, бореліозу, анаплазмозу, ерліхіозу, бабезіозу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Найбільш поширений – іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма). Під час укусу кліщем можливе інфікування збудниками декількох інфекцій, що призводить до розвитку мікст-інфекцій з більш тяжкою клінічною картиною.

На осінній період приходиться другий річний пік активності кліщів в природі, у зв’язку з чим зростає загроза інфікування людей під час відвідування лісу, парків та інших рекреаційних зон. Кліща, який сховався в палому листі на зимівлю, можливо «потурбувати» при зрізанні грибів або просто загрібаючи листя ногами.

У 2023 році вже в нашій області зареєстровано 195 випадків хвороби Лайма. В області за результатами багаторічного моніторингу визначено 445 територій, де є природні осередки цієї інфекції.

Специфічна профілактика проти інфекцій, які передаються кліщами, не розроблена (крім вакцини проти кліщового енцефаліту, осередки якого не виявлені на території Харківської області). Тому, щоб не захворіти, необхідно застосовувати заходи неспецифічної профілактики.

Перед відвідуванням лісу, лісосмуги, рекреаційної зони обробіть поверхню тіла та одяг аерозолем-репелентом для відлякування кліщів. Максимально закрийте одягом всі відкриті ділянки тіла. В наші оселі кліщі можуть потрапити з підібраними з землі гілочками, листям, шишками або разом з одягом. Тому після повернення додому потрібно витрусити верхній одяг та провести ретельний огляд на наявність кліщів (рекомендується оглядати себе як самостійно, так і залучити до огляду інших членів родини). Обов’язково огляньте домашніх тварин, які були з вами на прогулянці.

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Через малий розмір кліща його можна виявити на тілі не одразу, а лише через декілька днів після відвідування природи. У разі присмоктування його треба якомога швидше видалити. Краще це зробити в медичній установі.

Для виключення ризику захворювання можливо дослідити кліща на «кліщові» інфекції звернувшись за номером телефону - 315-02-27.

Якщо кліща неможливо дослідити або він виявився інфікованим, необхідно негайно звернутись до лікаря-інфекціоніста.

Довідково. Хвороба Лайма (іксодовий кліщовий бореліоз) характеризується переважним ураженням шкіри (у вигляді мігруючої еритеми), нервової системи, опорно-рухового апарату, порушенням серцевої діяльності. У 7,1 – 9,7% захворілих не виникає еритеми в місці укусу кліща. У разі несвоєчасного лікування хвороба набуває хронічного рецидивуючого перебігу та стає майже невиліковною.