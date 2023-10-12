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12.10.2023  15:36   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова відновляют місто після удару окупантів

Дев'ять комунальних підприємств міста задіяні у ліквідації наслідків ракетного удару по Харкову.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, в Основ'янському районі Харкова комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожого ракетного удару, що стався 6 жовтня.
 
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  • Бригади КП «Харківспецбуд» усувають аварійність конструктивів постраждалих будівель та закривають вікна.
  • Фахівці КП «Шляхрембуд», КП «КВПВ» та КП «Харківблагоустрій» прибирають уламки та будівельне сміття.
  • Робітники КП «Харківводоканал», АТ «Харківобленерго», КСП «Харківміськліфт», КП «Міськсвітло» та АТ «Харківміськгаз» ремонтують зовнішні та внутрішні мережі водо-, газо- та електропостачання постраждалого будинку на вул. Георгія Тарасенка.
  • Працівники КП  «Жилкомсервіс» повторно обходять квартири та спілкуються з мешканцями будинків, що зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі Харкова продовжують ліквідувати наслідки ракетного обстрілу.

 

Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків, комунальники
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