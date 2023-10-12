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12.10.2023  15:43   

На Північній Салтівці у Харкові відновлюють вуличне освітлення (фото)

Вулиці Північної Салтівки стають освітленими у вечірній час.

Харків, Міськсвітло, Північна Салтівка

Черга дійшла до мікрорайону «Північна-4». Тут міські комунальники відновили мережу, замінили зруйновані опори та встановили світильники.

Більше 5 кілометрів мереж відремонтовано після пошкоджень, які виникли внаслідок російської агресії, повідомляє РЕДПОСТ.

"Було дуже багато пошкоджень. Ми замінили на нові 9 опор, десь близько 900 метрів повітряної мережі. 14 світильників. Було відновлено загалом 5,3 кілометри повітряних та кабельних мереж і відновлено роботу 120 світильників. Щоденно працювали дві бригади, дві автодрабини. Також, де було необхідно, виконували кронування дерев. Ці роботи було проведено для того, щоб відновити освітлення та мешканці Північної Салтівки-4 почували себе комфортно" - розповідає Ігор Руско, начальник електромереж зовнішнього освітлення Київського району КП «Міськсвітло».

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Тэги:  харків, північна салтівка, ремонт, жкг, міськсвітло
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