12.10.2023 15:55 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 12 жовтня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1047 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Слюсар-електромонтажник – 25 000 грн.
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2. Інженер з охорони праці та пожежної безпеки – 20 000 грн.
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3. Слюсар з механоскладальних робіт – 18 000 грн.
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4. Водій тролейбуса – 17000 грн.
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5. Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі – 15 500 грн.
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6. Службовець на складі (комірник) – 15 000 грн.
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7. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 14 800 грн.
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8. Бухгалтер – 14500 грн.
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9. Тесляр – 12000 грн.
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10. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті.
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