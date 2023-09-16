16.09.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

На Полтавщині та Харківщині незабаром будуть садити ліс

У лісогосподарських філіях Слобожанського лісового офісу готуються до осіннього висаджування лісу у межах реалізації екологічної ініціативи «Зелена країна».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.

Одним із підготовчих етапів є підготовка ґрунту під садіння. Наразі у лісових господарствах роботи із підготовки ґрунту провели на площі 300 га. Його здійснюють механізованим способом. Трактор з агрегатом нарізає спеціальні борозни. У підготовлений ґрунт потім будуть висаджувати сіянці листяних та хвойних порід.

Тут лісівники будуть висаджувати в основному нові ліси, а також проведуть садіння лісу шляхом лісовідновлення. Цієї осені у філіях планують висадити щонайменше 6,2 мільйона сіянців деревних порід.

Варто зазначити, що навесні 2023 року лісівники Полтавщини та Харківщини висадили понад 5,4 млн сіянців.