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16.09.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

На Полтавщині та Харківщині незабаром будуть садити ліс

У лісогосподарських філіях Слобожанського лісового офісу готуються до осіннього висаджування лісу у межах реалізації екологічної ініціативи «Зелена країна».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Слобожанський лісовий офіс.
 
Одним із підготовчих етапів є підготовка ґрунту під садіння. Наразі у лісових господарствах роботи із підготовки ґрунту провели на площі 300 га. Його здійснюють механізованим способом. Трактор з агрегатом нарізає спеціальні борозни. У підготовлений ґрунт потім будуть висаджувати сіянці листяних та хвойних порід.
 
Тут лісівники будуть висаджувати в основному нові ліси, а також проведуть садіння лісу  шляхом лісовідновлення. Цієї осені у філіях планують висадити щонайменше 6,2 мільйона сіянців деревних порід. 
 
Варто зазначити, що навесні 2023 року лісівники Полтавщини та Харківщини висадили понад 5,4 млн сіянців.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова ремонтують дитячі майданчики.
 
Источник:   Слобожанський лісовий офіс
 Тэги:  харків, дерева, ліс
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