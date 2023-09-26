26.09.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

Харківський спортсмен здобув «золото» етапу юніорського Гран-прі з фігурного катання

Спортивні змагання проходили з 20 по 24 вересня в столиці Угорщини місті Будапешт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Переможцями в танцях на льоду стали представник Харківської області Артем Коваль та одеситка Ірина Підгайна.

За свою ритмічну та довільну програму учні харків'янки, Заслуженої тренерки України Галини Чурілової отримали в сумі 149,42 бала, випередивши на 3,14 бала срібних призерів американців Ялі Педерсен та Джеффрі Чена.

Для Артема ти Ірини це перша медаль на юніорській серії Гран-прі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що спортсмени Харківщини здобули медалі юнацького чемпіонату України з лижних гонок на лижоролерах.