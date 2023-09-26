Харківський спортсмен здобув «золото» етапу юніорського Гран-прі з фігурного катання

Спортивні змагання проходили з 20 по 24 вересня в столиці Угорщини місті Будапешт.
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Бажання сьогодні переможуть розум, тож як ніколи легко йтиме на поводу у швидкоплинних забаганок. Крім того, є ризик потрапити під чужий вплив, тому намагайтеся уникати спілкування з малознайомими людьми
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.
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