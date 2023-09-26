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26.09.2023  11:55   Віталій Хінєвіч

Харківський спортсмен здобув «золото» етапу юніорського Гран-прі з фігурного катання

Спортивні змагання проходили з 20 по 24 вересня в столиці Угорщини місті Будапешт.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Переможцями в танцях на льоду стали представник Харківської області Артем Коваль та одеситка Ірина Підгайна.
 
За свою ритмічну та довільну програму учні харків'янки, Заслуженої тренерки України Галини Чурілової отримали в сумі 149,42 бала, випередивши на 3,14 бала срібних призерів американців Ялі Педерсен та Джеффрі Чена. 
 
Для Артема ти Ірини це перша медаль на юніорській серії Гран-прі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що спортсмени Харківщини здобули медалі юнацького чемпіонату України з лижних гонок на лижоролерах.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, спорт
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