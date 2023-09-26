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26.09.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявили авто з близько півтисячами набоїв

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2950 транспортних засобів.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В Індустріальному районі Харкова під час перевірки автомобіля під керуванням 47-річного водія працівники поліції виявили близько півтисячі набоїв калібру 5.45 мм. Проводяться першочергові слідчі дії.
 
Правоохоронці склали 6 адміністративних протоколів щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.
 
Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру колаборантці, яка вела кореспонденцію окупантів.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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