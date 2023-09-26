26.09.2023 12:31 Рита Парфенова

На Харківщині викрили чергову шанувальницю «руського миру»

Жінка особисто спостерігала за тим, що несе за собою «руський мир», але це не заважало їй радіти приходу російських загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну жителька села Кіндрашівка, розташованого в Куп'янському районі, маючи антиукраїнські погляди, активно підтримувала дії окупантів.



Колаборантка стверджувала, що «россия здесь навсегда», вітала так званих «освободителей» і публічно проголошувала проросійські лозунги.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).



Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області та зведеним загоном ГУНП в Луганській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру колаборантці, яка вела кореспонденцію окупантів.