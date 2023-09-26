На Харківщині викрили чергову шанувальницю «руського миру»

Жінка особисто спостерігала за тим, що несе за собою «руський мир», але це не заважало їй радіти приходу російських загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну жителька села Кіндрашівка, розташованого в Куп'янському районі, маючи антиукраїнські погляди, активно підтримувала дії окупантів.
Колаборантка стверджувала, що «россия здесь навсегда», вітала так званих «освободителей» і публічно проголошувала проросійські лозунги.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області та зведеним загоном ГУНП в Луганській області.
Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру колаборантці, яка вела кореспонденцію окупантів.
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