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26.09.2023  12:41   Рита Парфенова

Центральний парк Харкова переходить на осінній графік роботи

З 1 жовтня у Центральному парку Харкова змінюється час роботи.

Центральний парк

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на офіційний телеграм-канал парку.

Отже, з 1 жовтня змінюється Центральний парк Харкова працюватиме з 6.00 до 20.00 щодня, без вихідних.

Також у паркук нагадали про необхідність слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у зв'язку з розширенням технічного парку Комунальне підприємство "Харківблагоустрій" запрошує на роботу.

Источник:   Центральний парк
 Тэги:  парк, харків
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