26.09.2023 12:41 Рита Парфенова

Центральний парк Харкова переходить на осінній графік роботи

З 1 жовтня у Центральному парку Харкова змінюється час роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на офіційний телеграм-канал парку.



Отже, з 1 жовтня змінюється Центральний парк Харкова працюватиме з 6.00 до 20.00 щодня, без вихідних.



Також у паркук нагадали про необхідність слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у зв'язку з розширенням технічного парку Комунальне підприємство "Харківблагоустрій" запрошує на роботу.