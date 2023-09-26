Центральний парк Харкова переходить на осінній графік роботи

З 1 жовтня у Центральному парку Харкова змінюється час роботи.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиданням на офіційний телеграм-канал парку.
Отже, з 1 жовтня змінюється Центральний парк Харкова працюватиме з 6.00 до 20.00 щодня, без вихідних.
Також у паркук нагадали про необхідність слідкувати за сигналами повітряної тривоги.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у зв'язку з розширенням технічного парку Комунальне підприємство "Харківблагоустрій" запрошує на роботу.
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