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06.01.2024  13:00   Рита Парфенова

У Харкові обікрали квартиру на п'ять мільйонів гривень

Затримано двох чоловіків, віком 43 та 25 років, які розробили та здійснили план для викрадення майна з квартири у Харкові.

Новини Харкова: затримано крадіів, які викрали з квартири майна на 5 мільйонів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, крадіжка сталася ввечері 4 січня 2024 року. Зловмисники пограбували квартиру на вулиці Академіка Барабашова у Київськом районі Харкова. Коли чоловіки прибули на місце, молодший, 25-річний зловмисник, залишився "слідкувати за обстановкою" в автомобілі, тоді як старший, 43-річний чоловік, увійшов до квартири.

З використанням відмичок він відкрив вхідні двері і вкрав золоті прикраси та гроші в українській та іноземній валютах на суму майже 5 млн гривень.

Правоохоронці здійснили затримання обох чоловіків згідно зі статтею 208 КПК України.

Київська окружна прокуратура м. Харкова повідомила про підозру обом підозрюваним за фактом крадіжки, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та поєднаної з проникненням у житло (ч. 5 ст. 185 КК України).

Суд вирішив тримати підозрюваних під вартою із можливістю внесення застави у сумі 908400 грн. Прокурори готують апеляційні скарги на ці рішення з метою збільшення суми застави.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік, який обкрадав квартири, отримав тюремний термін.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  крадіжка, прокуратура, харків
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