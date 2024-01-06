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06.01.2024  14:31   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли Вовчанськ: поранено цивільного (фото)

Через ворожий мінометний обстріл Вовчанська вранці 6 січня 2024 року травмовано мирного жителя.

Новини Харкова: під час обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, вранці 6 січня 2024 року збройні сили російської федерації вчинили мінометний обстріл міста Вовчанськ близько 10:00. У результаті цього нападу 55-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму. Місто зазнало значних матеріальних збитків, зокрема, пошкоджено житлові будівлі та територію підприємства.
 
Новини Харкова: під час обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя

Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни згідно з ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Прокурори спільно зі слідчими поліції активно здійснюють всі необхідні заходи для документування цього воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил держави-агресора.

Новини Харкова: під час обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 6 січня окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300.

Новини Харкова: під час обстрілу Вовчанська травмовано мирного жителя

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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