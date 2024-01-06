Про вибухи, який чув Харків, розповіли в ХОВА

Вранці 6 січня військові рф вкотре випустили ракети в бік Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300.
На цю хвилину - без постраждалих.
Огляд місць влучання триває.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.
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Те, мимо чого в інший час ви пройшли б, навіть не помітивши, сьогодні може викликати в душі цілу гаму почуттів. З іншого боку, легше звичайного даватиметься робота, яка потребує підвищеної концентрації уваги.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
6 січня відзначають два великі свята – Водохреща та Святвечір.
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