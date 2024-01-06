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06.01.2024  10:59   Рита Парфенова

Про вибухи, який чув Харків, розповіли в ХОВА

Вранці 6 січня військові рф вкотре випустили ракети в бік Харківщини.

ракета

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300.

На цю хвилину - без постраждалих.

Огляд місць влучання триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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