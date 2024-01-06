06.01.2024 10:59 Рита Парфенова

Про вибухи, який чув Харків, розповіли в ХОВА

Вранці 6 січня військові рф вкотре випустили ракети в бік Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, окупанти завдали ударів між населеними пунктами у Харківському районі. Попередньо - ракетами С-300.



На цю хвилину - без постраждалих.



Огляд місць влучання триває.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки Куп'янського району.